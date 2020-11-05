Житель Уфы убил свою 84-летнюю мать из-за отказа дать алкоголь

3 ноября в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый в ходе ссоры нанёс своей матери множественные удары деревянной палкой по голове. Конфликт начался из-за того, что женщина не дала сыну бутылку со спиртным. После чего подозреваемый лёг спать в квартире потерпевшей, а на следующее утро рассказал всё жене, которая и вызвала полицию. Мужчина не стал скрываться от следствия и дал признательные показания.