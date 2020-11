Житель Уфы убил свою 84-летнюю мать из-за отказа дать алкоголь

Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы возбудил уголовное дело на 49-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве матери.

3 ноября в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый в ходе ссоры нанёс своей матери множественные удары деревянной палкой по голове. Конфликт начался из-за того, что женщина не дала сыну бутылку со спиртным. После чего подозреваемый лёг спать в квартире потерпевшей, а на следующее утро рассказал всё жене, которая и вызвала полицию. Мужчина не стал скрываться от следствия и дал признательные показания. В настоящее время он заключен под стражу. Сотрудники продолжают рассмотрение дела. Напомним, ранее на 25-летнюю жительницу Белебеевского района было заведено уголовное дело за убийство матери. Всё произошло 30 октября, когда женщины выпивали. Между ними произошёл конфликт, из-за которого дочь ударила мать ножом в грудь. Женщина скончалась на месте происшествия.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter