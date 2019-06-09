В Уфе на Южном автовокзале застрелили мужчину и тяжело ранили девушку
9 июня, 20:58ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: БашДТП
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Она доставлена с тяжелыми травмами в больницу.
Как стало известно Медиакорсети, между 25-летним жителем Уфимского района и водителем отечественной легковушки разгорелся конфликт. По информации очевидцев, связано это было с тем, что водитель якобы подрезал его на дороге. Молодой человек, вспылив, выстрелил из охотничьего ружья во владельца Лады Приоры. Из-за полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Выяснилось также, что ранена 24-летняя пассажирка погибшего водителя, ее уже госпитализировали в больницу. Ружье изъято. По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт. Материалы переданы в Следственный комитет.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей