В Уфе на Южном автовокзале застрелили мужчину и тяжело ранили девушку

Как стало известно Медиакорсети, между 25-летним жителем Уфимского района и водителем отечественной легковушки разгорелся конфликт. По информации очевидцев, связано это было с тем, что водитель якобы подрезал его на дороге. Молодой человек, вспылив, выстрелил из охотничьего ружья во владельца Лады Приоры. Из-за полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело.