В Уфе мужчина застрелил жену и брата, застав их вместе

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. На месте работает следственно-оперативная группа: следователи и криминалисты СК, а также сотрудники МВД по РБ.

Следствию удалось установить, что 3 ноября 53-летний мужчина, застав у себя в квартире жену и брата, приревновал их друг к другу. На почве ревности он выстрелил из карабина в жену, а после застрелил и пытающегося уйти из квартиры брата. Оба скончались на месте. Позже мужчина позвонил в полицию.