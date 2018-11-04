В Уфе мужчина застрелил жену и брата, застав их вместе
Сегодня, 17:47ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Пресс-служба СК по РБ.
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Трагедия произошла в ночь на 3 ноября.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. На месте работает следственно-оперативная группа: следователи и криминалисты СК, а также сотрудники МВД по РБ.
Следствию удалось установить, что 3 ноября 53-летний мужчина, застав у себя в квартире жену и брата, приревновал их друг к другу. На почве ревности он выстрелил из карабина в жену, а после застрелил и пытающегося уйти из квартиры брата. Оба скончались на месте. Позже мужчина позвонил в полицию.
Преступник задержан, ему предъявили обвинение в двойном убийстве, следователем в суд вскоре будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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