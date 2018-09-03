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Мужчина застрелил уфимца ради автомобиля и закопал тело на берегу реки
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеБолеем за наших
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Мужчина застрелил уфимца ради автомобиля и закопал тело на берегу реки

3 сентября 2018, 20:07ПроисшествияВиктория Куприянова
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