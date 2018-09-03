Мужчина застрелил уфимца ради автомобиля и закопал тело на берегу реки

Уфимская полиция задержала 33-летнего мужчину, совершившего жестокое убийство с целью наживы. Узнав, что 56-летний уфимец продает автомобиль, злоумышленник продумал хладнокровный план, заблаговременно вырыв яму на берегу для своей жертвы.

Автомобиль затем он продал в Челябинской области, а сам исчез.

- Сотрудники обнаружили, где скрывался мужчина и в ходе оперативных мероприятий задержали его на съемной квартире в Уфе. В настоящее время он находится под стражей, - рассказали в пресс-службе МВД республики.