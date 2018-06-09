В школьном лагере в Башкирии скончался второклассник

Мальчик был второклассником школы №3 в Кумертау. Ребенок висел на турнике на спортивной площадке и упал. Скорая не смогла помочь и ребенка доставили в больницу. До медицинского учреждения мальчик уже не доехал. По некоторым данным, у ребенка были проблемы с сердцем.