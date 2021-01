Юный житель Ишимбая был объявлен пропавшим почти месяц назад, а теперь волонтеры нашли его мертвым.

Сегодня, 9 января, стало известно, что 19-летний житель Ишимбая Артур Садыков, который пропал 18 декабря, был найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик» в соцсетях. Напомним, около месяца назад родственники Артура Садыкова обратились с заявлением о его исчезновении. Оказалось, что парень вышел из дома без документов и пропал. К сожалению, надежды найти его живым не оправдались. Подробности гибели молодого человека пока не уточняются.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter