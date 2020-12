Пропавшую 18 декабря в Уфе 12-летнюю школьницу нашли живой, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Напомним, утром она ушла в школу и не вернулась.

По словам волонтеров, её нашли вечером того же дня в микрорайоне Сипайлово. Напомним, в октябре организации «Лиза Алерт» исполнилось 10 лет. Члены поисково-спасательного отряда в Башкирии рассказали Mkset истории из своей работы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter