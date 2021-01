В горах Челябинской области приступили к поискам четырех туристов из Башкирии. Об этом сообщили местные оперативно-спасательные службы. В районе поселка Тюлюк пропали три женщины и один мужчина.

— Вчера вечером поступила информация о группе из 4 пожилых туристов, не прошедших регистрацию и не вернувшихся к запланированному времени в поселке Тюлюк. Сегодня ранним утром на предполагаемом пути их следования начаты поисково-спасательные работы, — сообщили в ведомстве. Среди пропавших 62-летний мужчина, 50-летняя, 57-летняя и 48-летняя женщины. По предварительной версии они отправились в поход по Зюраткулю еще 26 декабря и должны были вернуться 2 января, однако на связь так и не вышли.

