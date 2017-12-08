В Уфе 60-летняя пенсионерка зарезала свою подругу

Возбуждено уголовное дело.

60-летнюю пенсионерку из Уфы подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ей уже предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по РБ. ЧП произошло накануне вечером.

По версии следствия, две пенсионерки проводили время за распитием спиртного. Внезапно возникла ссора, из-за которой 60-летняя хозяйка квартиры ударила свою подругу ножом в грудь. Потерпевшая от ран скончалась на месте.