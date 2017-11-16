В Башкирии мужчина зарезал знакомого из-за подозрения в смерти жеребенка

Возбуждено уголовное дело.

15 ноября 28-летнего хозяина дома в селе Узянбаш Белорецкого района нашли с ножевым ранением в области сердца, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

50-летний подозреваемый местный житель, злоупотребляющий алкоголем, считал потерпевшего виновным в смерти принадлежавшего ему жеребенка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о заключении под стражу и предъявлении обвинения 50-летнему местному жителю.