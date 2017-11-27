В Башкирии мужчина зарезал двоих насмерть, еще двое получили ранения

Убийца признал вину и добровольно показал, как наносил удары своим жертвам.

24 ноября в доме в селе Старо-Кубово Иглинского района обнаружили тела 79-летнего хозяина дома, 30-летней односельчанки с ножевыми ранениями, 45-летней дочери хозяйки дома и 38-летнего местного жителя с колото-резаными ранениями, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

24-ноября 31-летний местный житель, находясь в гостях 79-летней женщины, после совместной пьянки во время ссоры ударил ножом сначала хозяйку, а после остальных.

Хозяйка дома и 30-летняя женщина скончались от полученных травм. В больницу доставили 45-летнюю женщину с ножевым ранением брюшной полости и шеи и 38-летнего мужчину с ножевым ранением в области груди.

Подозреваемый задержан. Он признал вину и добровольно показал как именно наносил удары ножом.