В Башкирии нашли мертвым пропавшего 9-летнего мальчика

Волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан» проинформировали, что поиски 9-летнего Рустама Ишкулова закончились трагедией. Сегодня после нескольких недель поисков его нашли мертвым.

Напомним, ребенок пропал 22 апреля в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района. В тот день мальчик был вместе с родителями в гостях у своих родственников. В какой-то момент Рустам отделился от взрослых и отправился гулять. После этого никто о ребенке известно не было.

Волонтеры ранее рассказывали, как шли поиски. На месте работали спасатели МЧС, полицейские. В основном мальчика искали в Гафурийском районе. В последний раз планировалось просматривать местность с неба.

«Пока мы его не найдем нельзя человека хоронить в любом случае. Надежда всегда есть, вера в чудо, а оно иногда случается», – комментировали волонтеры.