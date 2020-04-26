В Башкирии мужчину, которого искали полгода, нашли мертвым
26 апреля, 16:20ОбществоНадежда ВалитоваФото: lizaalert.org
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Поиски 37-летнего мужчина из Чекмагушевского района республики привели к трагической новости.
Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан».
Известно, что Ильгизар Минязев из села Юмашево пропал в сентябре 2019 года. О причинах его исчезновения не сообщалось. Его искали родные, волонтеры и полицейские.
Тело мужчины нашли спустя полгода недалеко от родной деревни.
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