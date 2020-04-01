В Башкирии обнаружили мертвым пропавшего в январе Мидхата Салимгареева

«Лиза Алерт Башкортостан» опубликовала сообщение о том, что пропавший несколько месяцев назад Мидхат Салимгареев был найден мертвым. На момент исчезновения пожилому человеку было 78 лет.

Сообщается, что пенсионер исчез в Уфе 7 января, и с тех пор, несмотря на постоянные поиски, о нем ничего известно не было. Волонтеры тогда тревожно сообщали, что мужчина нуждается в медицинской помощи.