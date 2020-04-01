В Башкирии обнаружили мертвым пропавшего в январе Мидхата Салимгареева
1 апреля, 13:19ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Лиза Алерт Башкортостан
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Мужчина пропал в столице Башкирии на Рождество, и с тех пор его беспрерывно искали.
«Лиза Алерт Башкортостан» опубликовала сообщение о том, что пропавший несколько месяцев назад Мидхат Салимгареев был найден мертвым. На момент исчезновения пожилому человеку было 78 лет.
Сообщается, что пенсионер исчез в Уфе 7 января, и с тех пор, несмотря на постоянные поиски, о нем ничего известно не было. Волонтеры тогда тревожно сообщали, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
О том, что Мидхат погиб, стало известно сегодня. Обстоятельства его смерти пока что неизвестны.
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