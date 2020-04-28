В Башкирии нашли мертвой пропавшую больше месяца назад женщину

По информации волонтеров «Лиза Алерт Башкортостан», в Белебее завершились поиски 81-летней Надежды Жигулиной. Женщина исчезла больше месяца назад, ее искали волонтеры, полиция и неравнодушные.

На момент пропажи было известно, что она выехала из Белебея в село Аркаевку Оренбургской области, а после ее след оборвался, так как на место назначения она так и не доехала.