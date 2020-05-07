«Пока не найдем, нельзя хоронить»: в Башкирии 9-летнего мальчика будут искать с неба

В Башкирии уже вторую неделю продолжаются поиски 9-летнего ребенка. Рустам Ишкулов вышел 22 апреля из дома в селе Нижний Ташбукан Гафурийского района и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Представитель волонтерской организации «Лиза Алерт Башкортостан», член Совета по правам человека при главе Башкирии Олеся Пышкина рассказала, как проходят поиски на сегодняшний день.

— Поисковые мероприятия волонтеры вели 8 дней, после этого свернули, так как задачи, которые там остались, должны выполняться спецслужбами. У нас нет людей, подготовленных к таким задачам. Поиск в информационном формате ведется непрерывно, но без организации штаба, — рассказывает Олеся Пышкина.

По словам волонтера, ориентировки распространяются по всей республике. Ни одного достоверного свидетельства по поводу того, что мальчика где-то видели, на данный момент не поступило. Сейчас на месте работают МЧС, аварийно-спасательная служба. Поиски, в основном, ведутся в Гафурийском районе. Но говорить о трагичных прогнозах пока рано.

— Пока мы его не найдем нельзя человека хоронить в любом случае. Надежда всегда есть, вера в чудо, а оно иногда случается. Сейчас мы пробуем найти беспилотники, квадрокоптеры. У нас в отряде такой аппаратуры нет. Как найдем, планируем выезжать, закроем с неба большую территорию, — рассказала Олеся Пышкина.

Напомним, во время поисков Рустама Ишкулова в местных горах и лесах, волонтеры вместо следов нахождения мальчика натыкались на волчьи и медвежьи следы. Процесс поисков также осложнили погодные условия: шел снег и дул сильный ветер.

Фото: vk.com

Приметы пропавшего: ребенок среднего телосложения, рост 116 сантиметров. Был одет в красную шапку, коричневую куртку и синие сапоги.