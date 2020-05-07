В Уфе из окна выпала пятилетняя девочка

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Информацию о несчастном случае сообщили в госкомитете по ЧС.
По данным ведомства, в республике 4 мая произошел несчастный случай. Пятилетняя девочка выпала из окна жилого дома в Уфе.
Спасатели отмечают, что ребенок выжил, так как упал всего с первого этажа, но предупреждают, что всегда нужно соблюдать технику безопасности, чтобы предотвратить трагедию.
Специалисты госкомитета сообщают, что рост несчастных случаев связан с тем, что родители часто оставляют детей без присмотра.
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