В Башкирии из окна второго этажа выпала годовалая девочка

Инцидент произошел в Ленинском районе столицы. Годовалая девочка играла с девятилетней сестрой на втором этаже частного дома. В это время отец семейства был на работе, а мама - на кухне. Девочка в считанные минуты взобралась на скамейку, открыла окошко и упала.