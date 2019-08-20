В Башкирии из окна второго этажа выпала годовалая девочка
Вчера, 14:47ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: pixabay.com
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Вместе со своей сестренкой она играла на балконе, пока мама была на кухне.
Инцидент произошел в Ленинском районе столицы. Годовалая девочка играла с девятилетней сестрой на втором этаже частного дома. В это время отец семейства был на работе, а мама - на кухне. Девочка в считанные минуты взобралась на скамейку, открыла окошко и упала.
К счастью, она осталась жива, однако с травмами сейчас находится в больнице. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.
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