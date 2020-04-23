В Уфе выпал град, который «видно из окна невооруженным глазом»

Если накануне примерно в это же время небо украсила радуга, настроившая всех, кто ее видел, на мысли о лучшем, то сегодня на землю обрушился снег с градом размером с горох или даже фасоль, заставивший на мгновение порадоваться режиму самоизоляции. Иначе под град как раз попали бы многие люди, которые в это время как раз возвращаются с работы домой.