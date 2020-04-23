В Уфе выпал град, который «видно из окна невооруженным глазом»Видео
Осадки растаяли уже через полчаса.
Сегодня, 23 апреля, в Уфе и ее пригороде со стороны аэропорта, погода вновь преподнесла сюрприз.
Если накануне примерно в это же время небо украсила радуга, настроившая всех, кто ее видел, на мысли о лучшем, то сегодня на землю обрушился снег с градом размером с горох или даже фасоль, заставивший на мгновение порадоваться режиму самоизоляции. Иначе под град как раз попали бы многие люди, которые в это время как раз возвращаются с работы домой.
— Вот это град! Его даже видно невооруженным глазом из окна! — так изумленно прокомментировала увиденные проявления природной стихии автор видео, анонимно приславшая его в редакцию Медиакорсети.
Осадки растаяли почти так же быстро, как и появились, уже через полгода на земле ничего от них не осталось.
Уточним, что в ближайшие пару дней прогноз погоды также обащает дождь, град и снег.