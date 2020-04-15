В Башкирии годовалый ребенок выпал из окна седьмого этажа

Накануне, 14 апреля, в городе Салават произошла трагедия. Из окна седьмого этажа многоэтажки выпал годовалый ребенок. От полученных травм он скончался в больнице. Следственный комитет Башкирии проводит проверку по факту смерти малыша, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что количество подобных случаев вырастает с наступлением теплой погоды. По данным регионального следкома, большинство трагедий происходит из-за поврежденной москитной сетки и оставленного открытого окна. При этом вероятность того, что ребенок выпадет из окна вырастает, если родители оставляют детей без присмотра.

— В целях защиты жизни и здоровья детей следственное управления обращает внимание взрослых на то, что если в доме есть маленькие дети, то окно в их присутствии должно быть закрыто на замок или открыто только на вертикальное проветривание и зафиксировано на ключ. Никакое укрепление москитной сетки не убережет ребенка от падения, — предупреждают в ведомстве.