Уфимец пытался сбежать от полицейского, укусив его и натравив на него собаку

В столице Башкирии произошел необычный случай нападения на сотрудника правоохранительных органов. Дело было так. 36-летний уфимец, находящийся под воздействием алкогольных напитков, потерял управление своим автомобилем и съехал в кювет.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Это ему не понравилось. Мужчина всячески проявлял агрессию, пытался натравить свою собаку на инспекторов. Когда это не помогло, он попытался сбежать, укусив сотрудника ГИБДД.