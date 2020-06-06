Уфимец пытался сбежать от полицейского, укусив его и натравив на него собаку
Сегодня, 12:22ПроисшествияМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Известно, что 36-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
В столице Башкирии произошел необычный случай нападения на сотрудника правоохранительных органов. Дело было так. 36-летний уфимец, находящийся под воздействием алкогольных напитков, потерял управление своим автомобилем и съехал в кювет.
На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Это ему не понравилось. Мужчина всячески проявлял агрессию, пытался натравить свою собаку на инспекторов. Когда это не помогло, он попытался сбежать, укусив сотрудника ГИБДД.
Как выяснилось, мужчина на момент аварии уже был лишен своих прав из-за предыдущего случая «пьяного вождения». На этот раз его риски стать фигурантом уголовного дела увеличились – пострадавший от него автоинспектор может обвинить его в нападении.
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