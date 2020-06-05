Летопись мерзости: дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе противоречит приговору

Приговор, вынесенный Верховным судом Башкирии 3 июня после рассмотрения апелляционных жалоб от подсудимых, гособвинения и потерпевшей без преувеличения шокировал очень многих. Двоих подсудимых – Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева – суд оправдал, а третьего Павла Яромчука отправила на четыре года в колонию.

Об этом деле было написано в СМИ много и во время следствия, и во время суда. Правда и вымысел за это время перемешались в сознании большинства жителей республики, внимательно следивших за процессом. Обвинительный приговор, вынесенный судом первой инстанции, как будто расставил все по своим местам, подтвердив виновность подсудимых. Но как быть с приговором второй инстанции, оправдавшим двух подсудимых – Галиева и Матвеева, которые ранее были осуждены даже на более внушительные сроки, чем отправленный ныне в колонию Яромчук? Было очевидно, что оправдательный приговор стал абсолютной неожиданностью и для Матвеева, и для Галиева. О реакции Яромчука, на которого надели наручники прямо в зале суда, даже и говорить не приходится.

Так или иначе, но оправдательный приговор поставил под сомнение материалы проведенного расследования. В Следственном комитете, сотрудники которого вели следствие, пока никак не комментирует такой поворот событий.

Корреспондент Медиакорсети решила подробнее ознакомиться с материалами уголовного дела, благо его копии есть у всех участников процесса.

Это наше сугубо журналистское мнение, но поставить под сомнение материалы, которые удалось прочесть, у нас не получилось. Может быть, получится сделать это у читателей?

Итак, перво-наперво читаем заключение экспертов об осмотре травм, обнаруженных у потерпевшей. Их настолько много, что лучше просто опубликуем копию заключения экспертов. Там – и множественные кровоподтеки, и сломанный палец ноги, и закрытая черепно-мозговая травма, и трещины, простите, анального отверстия.

Есть красноречивые фотографии, от публикаций которых мы все же воздержимся, памятуя о просьбе потерпевшей девушки не делать этого.

По описанию телесных повреждений, несложно понять, что девушке держали руки во время изнасилования, и наступили ей на пальцы ног, чтобы сломить сопротивление, а закрытая черепно-мозговая травма была получена предположительно при ударе о стену.

Если Галиев и Матвеев не виноваты, значит, всё это зверство с девушкой сотворил один Яромчук, который теперь представляется просто монстром. Не мало ли за такое четыре-то года?

Очень хочется верить, что подобное не происходит в каждом отделении полиции. Но с другой стороны, если такое происходит даже в столице республики… Продолжение фразы додумайте сами.

Напомним, в кабинете начальника отдела по вопросам миграции Уфимского райотдела полиции происходила пьянка, на троих соображали хозяин кабинета Павел Яромчук, начальник райотдела полиции Эдуард Матвеев и его друг – начальника кармаскалинской полиции Салават Галиев. В разгар пьянки начальник райотдела полиции Эдуард Матвеев вызвал из райотдела свою любовницу и попросил ее привезти с собой еще одну девушку. Время было позднее – семь часов вечера, на работе на свою беду задержалась Гульназ.

Как ранее отметила в беседе с журналистами адвокат потерпевшей Ирина Валиева, ошибкой Гульназ было то, что она не встала и не ушла сразу же как только поняла, куда попала, на какое «совещание» ее привезла сослуживица.

О том, что происходило дальше, каждый из участников процесса рассказывает по-своему. Показания Гульназ намеренно публиковать не будем, чтобы не давить на психику читателей. Они звучат не менее ужасно, чем заключение эксперта о ее травмах.

Обратим внимание на слова ее оппонентов.

«Монстр» Яромчук оказался наиболее красноречив и расписал, как развратная Гульназ приставала то к одному, то к другому мужчине и даже подралась из-за Матвеева с его любовницей.

Эдуард Матвеев ради того, чтобы доказать свою непричастность к издевательствам над Гульназ, даже рассекретил свою интимную связь с любовницей из числа подчиненных. От изнасилования Гульназ он открестился.

Салават Галиев в своих показаниях со знанием дела расписал свой рабочий день начальника полиции, включая обеденный перерыв и селектор у министра. Встреча в комнате отдыха Яромчука, по его словам, тоже прошла нормально, если не считать «неподобающее поведение» Гульназ.

Впечатляет фотография из материалов дела, на которой видно, как Галиев предоставляет в распоряжение следствия свой «Джентльменский набор» - трусы, мобильник и служебное удостоверение. Такие фотографии есть и у других обвиняемых, но у Галиева она получилась самой выразительной.

Девушки, которых подсудимые привлекли в качестве свидетельниц в свою пользу, меняли показания, что не вызвало доверия у следствия. Это отражено в материалах дело.

Одна из них – любовница Матвеева в своих показаниях от 26 ноября, почти через месяц после изнасилования Гульназ, припомнила, что вместе с ней будучи пьяными упала с лестницы и предположила, что именно там Гульназ могла получить все телесные повреждения, которые у нее были.

Следствие усомнилось в правдивости данной свидетельницы. В этом есть резон хотя бы потому, что в своих самых первых показаниях, которые любовница Матвеева давала 31 октября, будучи с глубокого похмелья, она еще не упоминает еще ни о падении с лестницы, ни о драке с Гульназ. Она вспоминает что заснула после виски, а когда проснулась увидела, как Гульназ сидела в пальто и держалась обеими руками за голову.

Вторая свидетельница, привлеченная Галиевым, также подтвердила, как вызывающе Гульназ вела себя и как приставала ко всем подряд мужчинам. Однако потом она не смогла опознать ее во время следственных действий, на основании чего следователи пришли к выводу, что она просто врет.

После оправдания двух подсудимых в соцсетях звучали предположения, что теперь они еще могут и восстановиться на работе.

- Это вряд ли, - пояснил Медиакорсети один из бывших сотрудников полиции. – Потому что уволили их не за изнаислование, а за пьянку на рабочем месте.

В материалах служебной проверки, проведенной МВД по факту происшедшего, на которые ссылается следствие, также однозначно отмечено, что все трое обвиняемых «вступили в неформальные отношении с подчиненными, распивали с ними спиртные напитки, что повлекло чрезвычайное происшествие, связанное с заявлением об изнасиловании».

- На мой взгляд, тут не обошлось без вмешательства третьей весьма могущественной стороны, - поделился мнением наш анонимный собеседник. Имя этого могущественного человека или организации мы, скорее всего, никогда не узнаем.

Вызвало также недоумение и то, что подсудимые так и остались до последнего времени при своих званиях.

- Это вопросы к кадровым службам МВД по РБ. Согласно заключению служебной проверки и приказу министра, все трое уволены из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. Это решение министра они не обжаловали. Поэтому возврат в систему МВД невозможен. Форму носить они тоже не имеют права, потому что они не вышли в отставку, как положено. Они лишены всех льгот, компенсаций и, конечно, пенсионного обеспечения от МВД. Никто из них восстановиться не может. Они уволены за пьянку и оргии на работе, - пояснила адвокат потерпевшей Ирина Валиева, которая, к слову, ранее много лет проработала в милиции.

Известно, что пока Салават Галиев и Эдуард Матвеев приходят в себя после свалившейся на них удачи, Павел Яромчук, по словам его адвоката, будет обжаловать приговор. Некоторые эксперты не исключают, что он от обиды может рассказать правду.

После того, как будет готово мотивированное решение суда, в котором будут изложены аргументы служителей Фемиды, вынесших оправдательный приговор, свои апелляционные жалобы будут подавать потерпевшая и гособвинение.