Маньяк-педофил, замучивший девочку в Уфе, потребовал возмещения морального вреда

Сегодня, 5 июня, стало известно, что педофил Александр Валеткин, который был осужден в 2016 году за изнасилование и убийство 11-летней школьницы Виолетты Токарчук, подал в Октябрьский районный суд Уфы иск о возмещении ему морального вреда. Подробности сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан».

По уточненным данным, сумма иска составляет 245 тысяч рублей. Моральный ущерб, по словам Валеткина, ему нанесли сотрудники правоохранительных органов при задержании и потом, во время задержания, когда требовали признаться в совершенном преступлении.

В качестве ответчиков по иску Валеткина привлечены министерство финансов Башкирии и городское управление полиции Уфы. В качестве третьего лица по иску выступает прокуратура Башкирии.

По делу назначена экспертиза, которая должна установить причинно-следственную связь между вредом, причиненным здоровью Валеткина, и действиями полиции.

По данным журналистов «Коммерсанта», это не первый подобный иск, поданный Валеткиным. Оказывается, он уж подавал такие же два иска ранее, пытаясь взыскать компенсацию морального и физического вреда, они были отклонены.