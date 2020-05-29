Когда родители не вместе: 11-летний уфимец записал видео о своем желании жить с отцом

Накануне, 28 мая, вечером, в соцсетях появилось видеообращение, записанное от имени 11-летнего уфимца Саши Конева. В нем мальчик с модной прической коротко пересказал проблему, которая его волнует больше всего в последнее время.

По словам ребенка, его родители расстались около пяти лет назад. В семье осталось двое сыновей в возрасте 8 и 11 лет — Алёша и Саша.

По закону (а точнее в соответствии со статьей 57 Семейного кодекса РФ), с 10 лет ребенок может сам принимать решение о том, с кем из родителей он хотел бы жить, если это не противоречит его интересам. Саша выразил желание жить с отцом, у которого и так постоянно находится в последнее время. Однако органы опеки после обследования условий проживания в семьях матери и отца выдали заключение о том, что мальчику следует жить с мамой.

После этого отец Саши Сергей Конев обратился в суд. Однако и там было принято решение о том, что Саша должен жить с мамой. Ключевую роль, по мнению Сергея, в этом сыграло опять мнение органов опеки.

При этом Сергей поставил заключение органов опеки под сомнение на основании того, что обследовал его жилищные условия один специалист муниципального отдела опеки, в суде присутствовала другая сотрудница, а подписано заключение было третьим человеком — руководителем соответствующего отдела. Да и написано заключение в день суда было с нереальной скоростью, что опять же, по мнению Сергея Конева, подрывает доверие к документу.

После суда отец и сын Коневы не растерялись и решили продолжить борьбу с системой, мобилизовав все свои креативные способности. Они уже побывали на приеме у детского омбудсмена РБ Миланы Скоробогатовой, которая подробно поговорила и с Сергеем, и с Сашей и, как они утверждают, согласилась с их доводами.

— Мы написали обращение в адрес уполномоченного по правам ребенка РБ, подали жалобу в прокуратуру, а также иск против органов опеки, — рассказал Сергей Конев Медиакорсети. — Мы смонтировали видеоролик с обращением Саши и создали петицию с просьбой поддержать нашу борьбу за его право выбирать самостоятельно, с кем из родителей он хочет жить.

Медиакорсеть связалась с матерью Саши Ларисой Коневой и попросила ее высказать свое мнение по поводу все этой истории. Женщина выразилась весьма категорично.

— К сожалению, бывшему супругу дети понадобились тогда, когда судебными решениями возвращено имущество, которое он мошенническим способом вывел из совместного перед разводом. Не так уж и сложно расположить к себе детей: разреши не учиться, не ходить на тренировки, красить волосы в зелёный цвет, корми бургерами и колой — пожалуйста. Манипуляциями и рукоприкладством не получилось — теперь шантажирует меня детьми. Неплательщик алиментов, наркоман, лишивший детей всего имущества, — разве органы опеки и суд определят место жительства детей с таким отцом? — заявила Лариса Конева. — Участвовать в шантаже и манипуляциях не собираюсь. У него есть право обжаловать решение в законном порядке.

Сергей пояснил, что бывшая жена говорит неправду. По его словам, ни о каком имущественном споре между ними речи не идет. Долги по алиментам за ним также не числятся. Рукоприкладства он по отношению к Ларисе и детям также себе не позволял. Наркоманом он тоже не является. Скорее, наоборот — у Сергея даже есть сертификат, подтверждающий его усилия в борьбе с наркоманией и помощи другим людям, страдающим таким недугом.

— Могу по этому поводу процитировать Линкольна: «Мне неважно, что обо мне говорят за моей спиной, пока обо мне говорят неправду», — отметил Сергей Конев.

Узнать мнение представителей органов опеки не удалось — участвовавшая в судебном процессе Антонина Гильмутдинова переадресовала наш вопрос своей руководительнице Светлане Шарифьяновой, дозвониться до которой не удалось.

Тем временем петиция в защиту прав Саши Конева в интернете уже начала собирать подписи.