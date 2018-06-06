В Башкирии пропала 10-летняя девочка

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Ребенка ищут с 5 июня.
5 июня около 14:00 в Белорецке пропала Атнагулова Ангелина Эдуардовна 9.11.2008 года рождения.
На вид девочке 10 лет, рост 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, голубые глаза. Была одета в красную ветровку, зеленую футболку, черные лосины и черные кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба обратиться по телефону 02 или 020, либо по дежурному номеру РОО «Поиск Детей-Уфа» по г. Белорецк 79603978518, 89279698919.
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