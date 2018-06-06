В Башкирии пропала 10-летняя девочка

5 июня около 14:00 в Белорецке пропала Атнагулова Ангелина Эдуардовна 9.11.2008 года рождения.

На вид девочке 10 лет, рост 120 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, голубые глаза. Была одета в красную ветровку, зеленую футболку, черные лосины и черные кроссовки.