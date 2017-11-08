В Башкирии пропала 14-летняя девушка

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От Аллы Кадыровой нет вестей уже два дня.
6 ноября в Салавате пропала 14-летняя Алла Кадырова.
Девушка была одета в черную куртку, белый шарф-хомут и коричневые ботинки.
Рост Аллы 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы до плеч. Есть особая примета – прикрытый левый глаз с рождения.
Всем, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении просьба обратиться по телефону:
Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).
Агент по работе со СМИ РОО "Поиск детей - Уфа":+79177949484
Дежурный номер РОО "Поиск Детей - Уфа"
8-927-969-89-19
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