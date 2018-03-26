В Уфе пропала мама с маленькой дочкой

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О пропавших ничего не слышно с 9 марта.
9 марта в Уфе пропали мама и дочка – Чекрыжовы Лейсян Фанисовна 1988 года рождения и Анастасия Александровна 2012 года рождения, сообщает «Лиза Алерт».
Мама Лейсян Фанисовна 161 см роста, светловолосая, кареглазая, среднего телосложения. Был одета в салатово-зеленую куртку, кожаные брюки и зимние сапоги до колен.
Дочка Анастасия Александровна роста около 97 см, худощавого телосложения, кареглазая со светло-русыми волосами. Была одета в розовую шапку, разноцветную куртку и розовые штаны.
Всех, кому что-либо известно о местоположении мамы и дочки, просят обратиться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 02, 102.
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