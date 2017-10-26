В Уфе пропала 16-летняя Дарья Краснова

От нее нет вестей уже неделю.

19 октября пропала Краснова Дарья Дмитриевна 15.05.2001 года рождения, сообщили в РОО «Поиск детей - Уфа». Девушка пропала в районе улицы Ухтомского.

Девушка худощавого телосложения, волосы черные, глаза светлые, брови темные. Ранее не раз сбегала из дома.

Просьба всем, кому что-то известно о местонахождении Дарьи, позвонить по телефону:

Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных).

Агент по работе со СМИ РОО "Поиск детей - Уфа": +79177949484

Дежурный номер РОО "Поиск Детей - Уфа"