В Мелеузовском районе Башкирии в аварии погиб водитель малолитражки
Сегодня, 09:56ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: 102gibdd.ru
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Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики.
- Сегодня в восьмом часу утра на 175 километре автодороги Уфа-Оренбург, в Мелеузовском районе, зарегистрирована автомобильная авария с погибшим, - сообщил в своем личном блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. - По предварительным данным, житель села Зирган, управляя автомобилем «Ока», при выезде с автозаправочной станции не предоставил преимущества «Гранте», движущейся по главной дороге. В столкновении от полученных травм на месте аварии скончался водитель малолитражки. Начато разбирательство.
Также на страницах его блога были опубликованы фотографии с места аварии.
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Сюжеты: Фотофакт
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