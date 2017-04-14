В Мелеузовском районе Башкирии в аварии погиб водитель малолитражки

Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики.

- Сегодня в восьмом часу утра на 175 километре автодороги Уфа-Оренбург, в Мелеузовском районе, зарегистрирована автомобильная авария с погибшим, - сообщил в своем личном блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. - По предварительным данным, житель села Зирган, управляя автомобилем «Ока», при выезде с автозаправочной станции не предоставил преимущества «Гранте», движущейся по главной дороге. В столкновении от полученных травм на месте аварии скончался водитель малолитражки. Начато разбирательство.