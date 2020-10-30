Троим жителям Башкирии вынесли приговор за избиение знакомого раскалённым железом

Троим жителям Башкирии вынесли приговор за избиение знакомого раскалённым железом

Вчера, 18:01ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Караидельский межрайонный суд вынес приговор троим местным жителям, которые истязали своего знакомого из-за его сотрудничества с полицией. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

В декабре прошлого года фигуранты дела при распитии алкоголя начали обвинять односельчанина в сотрудничестве с полицией. Мужчины избили знакомого на улице, а после чего привели его в квартиру одного из обвиняемых. Они привязали потерпевшего скотчем к стулу и избили в том числе раскаленным металлическим предметом.

Обвиняемые признали вину частично. Один из мужчин ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления и оскорбление сотрудника полиции. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 15 дней с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Напомним, ранее Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор 38-летнему мужчине, который избил двух падчериц за то, что те не выключили свет в комнате. Одной из девочке подсудимый сломал руку. В день происшествия мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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