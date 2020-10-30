Троим жителям Башкирии вынесли приговор за избиение знакомого раскалённым железом

Напомним, ранее Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор 38-летнему мужчине, который избил двух падчериц за то, что те не выключили свет в комнате. Одной из девочке подсудимый сломал руку. В день происшествия мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.