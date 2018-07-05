Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В семи районах Башкирии могут вспыхнуть лесные пожары
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5 %d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d1%8b %d0%b2 %d0%98%d1%81%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8 %d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%87%d1%82%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d0%b8 1000 %d0%b3%d0%b0 %d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b8

В семи районах Башкирии могут вспыхнуть лесные пожары

Сегодня, 14:57ПроисшествияЗиля Аскерова
Читайте
также
ЧМ-2018: Где и когда пройдут матчи чемпионата мира по футболу в России
В Башкирии начали строить местную «Рублевку» на бывших колхозных полях
«Вас не слышу»: Энергетики Башкирии оставляют сельских жителей без связи