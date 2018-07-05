В семи районах Башкирии могут вспыхнуть лесные пожары

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За прошлые сутки пожарные потушили два лесных пожара на площади 17,5 гектаров. Они прогнозируют, что огонь может охватить еще семь районов республики.
Региональный МЧС предупреждает жителей Бакалинского, Дюртилинского, Туймазинского, Федоровского, Чекмагушевского и Янаульского районов. Природные пожары могут иметь 1, 3 и 4 класс опасности.
Как сообщают в Управлении МЧС России по РБ, всего с начала пожароопасного периода 2018 года, в Башкирии был потушен 101 очагов природных пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общая площадь пожаров увеличилась на 433, 47 гектаров.
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