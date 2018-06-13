В Башкирии жители заметили на тушении пожара ассенизаторскую машину

В Башкирии жители заметили на тушении пожара ассенизаторскую машинуВидео
Медиакорсеть проверила, правда ли в тушении пожара участвовала такая коммунальная техника.
В редакцию Медиакорсети читатели прислали видеоролик, сделанный, по их словам, 15 мая в поселке Уфимский Хайбуллинского района Башкирии. На видео отчетливо видно, как автомобиль, похожий на ассенизаторскую машину, подъехал к дому, на втором этаже которого виднеется сгоревший балкон. Тем временем местные жители, собравшиеся возле дома, обсуждают, что автомобиль опять приехал поздно и задались вопросом: «А если будет гореть частный дом? Он уже за это время давно сгорит!».
Как сообщил Медиакорсети общественник из Хайбуллинского района Буранбай Аскаров, автором видеоролика является известная активистка Альфия Узянбаева, оказавшаяся в поселке с целью проведения общественного мероприятия. Приезд на тушение пожара ассенизаторского автомобиля, который по своему прямому профилю занимается транспортировкой канализационных стоков, сильно озадачил очевидцев.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по РБ, данный инцидент действительно произошел.
- 15 мая текущего года в 16.52 произошло возгорание квартиры по ул. Худайбердина в п. Уфимский Хайбуллинского района. На тушение были направлены добровольцы пожарной команды местного сельского совета в количестве 2 человек и 1 единицы техники. Так как пожар был потушен подручными средствами, до прибытия пожарных, главой сельского совета был дан отбой профессиональным пожарным. Что касается появления на месте событий автомобиля, который внешней напоминает то ли ассенизаторский автомобиль, то ли водовозку, то за его рулем находился местный житель, который, по нашим данным, просто оказался поблизости и не собирался участвовать в тушении пожара, - уточнила представитель ГУ МЧС РФ по РБ Елена Мавлютова.