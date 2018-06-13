В Башкирии жители заметили на тушении пожара ассенизаторскую машину

В редакцию Медиакорсети читатели прислали видеоролик, сделанный, по их словам, 15 мая в поселке Уфимский Хайбуллинского района Башкирии. На видео отчетливо видно, как автомобиль, похожий на ассенизаторскую машину, подъехал к дому, на втором этаже которого виднеется сгоревший балкон. Тем временем местные жители, собравшиеся возле дома, обсуждают, что автомобиль опять приехал поздно и задались вопросом: «А если будет гореть частный дом? Он уже за это время давно сгорит!».

Как сообщил Медиакорсети общественник из Хайбуллинского района Буранбай Аскаров, автором видеоролика является известная активистка Альфия Узянбаева, оказавшаяся в поселке с целью проведения общественного мероприятия. Приезд на тушение пожара ассенизаторского автомобиля, который по своему прямому профилю занимается транспортировкой канализационных стоков, сильно озадачил очевидцев.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по РБ, данный инцидент действительно произошел.