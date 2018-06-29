В Уфе в Сипайлово произошел пожар в торговом павильоне

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Выясняется причина возгорания.
29 июня утром загорелся торговый павильон на Академика Королева 11/1, сообщили в пресс-службе администрации города. Пожарные оперативно потушили огонь.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего – на месте работают сотрудники пожарной лаборатории, устанавливается причина возгорания. Информация о погибших и пострадавших на данный момент отсутствует.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей