В Башкирии продолжают ликвидировать последствия пожара на свалке ТБО
Сегодня, 12:13ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Причина возгорания до сих пор не известна.
Пожарные все еще ликвидируют тление мусора на полигоне ТБО в Краснокамском районе. 30 июня около поселка Новый Чуганак загорелась огромная свалка, при этом площадь пожара составила 300 квадратных метров.
В ходе анализа выяснилось, что допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены. Сейчас выявляются причины возгорания.
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