В Уфе произошел сильный пожар в двухэтажном бараке

Сегодня, 5 апреля, произошел серьезный пожар в Уфе. Как сообщили «Вести-Башкортостан», загорелся двухэтажный расселенный барак, расположенный на улице Ирендык в уфимском микрорайоне Затон.

Вызов был определен как пожар повышенной сложности, в его тушении принимали участие силы и средства 22-го отряда ФПС по РБ.

По предварительным данным, во время возгорания никто не пострадал. Пострадавших нет.

На месте ЧП все еще работают пожарные. Угрозы распространения пламени уже нет.

Обстоятельства и причины возникновения пожара выясняются.