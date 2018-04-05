В Уфе произошел сильный пожар в двухэтажном бараке
Сегодня, 17:21ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Вести-Башкортостан
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
Сегодня, 5 апреля, произошел серьезный пожар в Уфе. Как сообщили «Вести-Башкортостан», загорелся двухэтажный расселенный барак, расположенный на улице Ирендык в уфимском микрорайоне Затон.
Вызов был определен как пожар повышенной сложности, в его тушении принимали участие силы и средства 22-го отряда ФПС по РБ.
По предварительным данным, во время возгорания никто не пострадал. Пострадавших нет.
На месте ЧП все еще работают пожарные. Угрозы распространения пламени уже нет.
Обстоятельства и причины возникновения пожара выясняются.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей