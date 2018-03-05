Житель Башкирии, воевавший на стороне боевиков в Сирии, получил 9 лет

В Уфе осудили бывшего боевика запрещённой в России сирийской группировки «Джейш Аль-Мухаджирин валь-Анса». Как сообщили в управлении ФСБ по региону, в ряды боевиков осуждённый Денис Б. вступил в ноябре 2014 года, и принимал участие в боевых действиях против правительства страны. В мае 2017 года он попытался вернуться на родину, где и был задержан оперативниками ФСБ.