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Житель Башкирии, воевавший на стороне боевиков в Сирии, получил 9 лет
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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Житель Башкирии, воевавший на стороне боевиков в Сирии, получил 9 лет

Сегодня, 13:03ПроисшествияКонстантин Климов
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