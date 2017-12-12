Сотрудники ФСБ задержали судебных приставов, подозреваемых в мошенничестве

Сотрудники ФСБ задержали судебных приставов, подозреваемых в мошенничествеВидео
Сегодня, 12:43Константин Климов
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В Башкирии сотрудники МВД и ФСБ задержали членов организованной преступной группы, в которую входили действующие и бывшие сотрудники службы судебных приставов.
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Сюжеты: Антикоррупция, Видео
Мошенники похитили более 23 млн рублей используя фиктивные фирмы.
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