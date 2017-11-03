В ФСБ Башкирии объяснили стрельбу сегодня в центре Уфы

Оперативный штаб ФСБ в Башкирии сегодня проводил плановое учение по обезвреживанию террористов и освобождению заложников. Именно поэтому центр Уфы сегодня днем был оцеплен.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, основным местом проведения тренировки было избрано здание управления по конвоированию ФСИН России по РБ - на ул. Свердлова, 37. По замыслу учения «террористы» осуществили нападение на здание и захват заложников, а их пособники намеревались провести серию взрывов на объектах жизнеобеспечения в городе.

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- В ходе учения отработаны первоочередные мероприятия по пресечению теракта, - говорится в сообщении. - В Ленинском и Октябрьском районах Уфы проведено тренировочное развертывание сил и средств оперативного штаба. Осуществлена проверка готовности подразделений специального назначения к проведению боевой операции в городских условиях.