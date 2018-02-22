Из Башкирии в Сирию и афгано-пакистанскую зону выехало 102 человека – МВД

Сегодня министр внутренних дел Башкирии Роман Деев выступил перед депутатами Госсобрания РБ.

В ходе своего выступления Роман Деев рассказал и о борьбе министерства с экстремизмом и терроризмом.

Это является одним из приоритетных направлений в работе министерства, сказал министр. Он привел пару примеров результативности этой работы.

- Совместно с сотрудниками МВД Татарстана был выявлен факт финансирования террористической организации «Аль-Каида»* жителем города Октябрьский, он осуществлял денежные переводы в Пакистан, - сказал Роман Деев. – В числе актуальных направлений является пресечение вербовки международными террористическими структурами новых членов, особенно молодежи. В сентябре 2017 года завершено расследование уголовного дела в отношении троих граждан республики, членов ячейки международной террористической организации «Исламское государство»*, которые осуществляли вербовку граждан, склоняя их к участию в ее незаконной деятельности. Ими были подготовлены взрывные устройства для осуществления террористического акта в Уфе.

Напомним, суд лишил этих граждан свободы сроком от 10 до 16 лет.

Для более полного непрерывного профилактического воздействия отрабатывается информация о жителях республики, выехавших в Сирию и афгано-пакистанскую зону для участия в боевых действиях на стороне антиправительственных сил, сказал Роман Деев.

- В настоящее время имеются сведения о 102 таких лицах, - сказал он.

Для сравнения – из Татарстана выехали воевать на стороне боевиков в Сирию и Ирак 85 человек, приводит данные МВД Татарстана inkazan.ru.

- По инициативе министерства органами Роскомнадзора ограничен доступ к 182 информационным материалам, в которых распространялись призывы к расовой и религиозной вражде, - добавил Роман Деев. – Всего во взаимодействии с другими правоохранительными органами в прошлом году пресечено 17 преступлений экстремистской направленности и 43 – террористического характера.