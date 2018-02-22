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Из Башкирии в Сирию и афгано-пакистанскую зону выехало 102 человека – МВД
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Из Башкирии в Сирию и афгано-пакистанскую зону выехало 102 человека – МВД

Сегодня, 13:49ПолитикаРазиф АбдуллинФото: пресс-служба МВД по РБ
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