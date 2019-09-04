На велосипеде до суда: уфимец надругался над 10-летним ребенком
Вчера, 15:41ПроисшествияЛилия КлюковскаяФото: Pixabay
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Уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по обвинению в совершении преступлений по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», направлено в суд.
Уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины по обвинению в совершении преступлений по статьям «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», направлено в суд.
Следователи установили личность человека, который 2 месяца назад встретил возле уфимской парка девочку десяти лет. Предложив научить ее кататься на велосипеде, вывез из многолюдного места и совершил с ней развратные действия, сообщает СК России по РБ.
После заявления матери потерпевшей, следователи 6 июля 2019 года установили личность и задержали преступника. Известно, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности по другим статьям.
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