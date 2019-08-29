История об изнасиловании проститутки из Уфы нигерийцем прозвучала на Первом канале

Накануне, 28 августа, телезрители Дальнего Востока и Сибири узнали подробности истории об изнасиловании уфимской проститутки Марии Л. 24-летним уроженцем Нигерии Осиа Альфаеуса Эбитими.

Напомним, мы писали об этой истории подробно ранее. По данным следствия, всё случилось 31 декабря прошлого года. Уфимка Мария Л. заявила в полицию, что ее изнасиловал 24-летний уроженец Нигерии. По словам потерпевшей, он приехал к ней в квартиру как клиент и потребовал отдать ему 500 долларов, а затем напал на женщину, стал ее душить и в итоге изнасиловал. А затем нигериец уехал, прихватив деньги, четыре мобильных телефона и планшет.

Следствие пришло к выводу, что нигериец должен находиться под стражей, поэтому он пребывает в СИЗО с января.

В студию программу приехали друзья и однокурсники нигерийца, которые единодушно возражали против глупых обвинений в его адрес.

Защита нигерийца высказывала версию, что между ним и проституткой возник конфликт. Был инцидент, когда он отказался от ее услуг, сообщив, что она для него «слишком пожилая». Мария уехала от Осиа, прихватив 500 долларов.

Обнаружив пропажу, он стал искать Марию, чтобы вернуть деньги и именно по этой причине приехал к женщине на дом. А дальше история уже начала развиваться по сценарию Марии, которая могла затаить на Осиа обиду и отомстить ему.

Участники записи программы были шокированы тем, как Мария вела себя в студии. Она нисколько не стеснялась своего рода занятий, но попросила ведущего называть ее не проституткой, а «индивидуалкой», видимо, вкладывая в это слово какой-то особый смысл. В ответ на комментарий Марии зал взорвался негодованием, а ведущий Дмитрий Борисов на какое-то время даже лишился дара речи от удивления.

Как пояснил адвокат Рамиль Гизатуллин, защищающий Осиа, на Москву и на Башкирию эфир программы о злоключениях его подзащитного предположительно может пойти на следующей неделе. Запись уже есть в открытом доступе.