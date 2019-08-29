Жертва изнасилования в полиции в Уфе предъявила претензии адвокатам обвиняемых
Бывшая дознавательница выразила недовольство комментариями, которые дают в суде адвокаты подсудимых.
Сегодня, 29 августа, в Кировском районном суде Уфы адвокаты обвиняемых в групповом изнасиловании приступили к допросу потерпевшей.
При этом, как сообщили «Вести-Башкортостан», девушка после нескольких вопросов попросила вновь прервать заседание. После почти часового перерыва заседание возобновилось, однако адвокатам обвиняемых удалось задать гораздо меньше вопросов, чем они рассчитывали.
- При этом потерпевшая заявила, что очень недовольна комментариями, которые мы даем журналистам. По ее мнению, мы таким способом нарабатываем себя клиентуру, - отметил адвокат Рустам Ибрагимов.
При этом юрист отметил жестикуляцию потерпевшей.
- Она периодически закрывалась руками либо ставила ногу на ногу, явно сильно нервничала, - подчеркнул адвокат.
Заседание продолжится 3 сентября.
Напомним, резонансное групповое изнасилование в Уфимском районном управлении полиции произошло в конце октября прошлого года. 23-летняя дознавательница обвинила в преступлении трех высокопоставленных чиновников, которые пригласили ее с подругой к столу. Позднее все участники злополучного банкета были уволены из органов за пьянство на рабочем месте.