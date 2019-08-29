Жертва изнасилования в полиции в Уфе предъявила претензии адвокатам обвиняемых

Сегодня, 29 августа, в Кировском районном суде Уфы адвокаты обвиняемых в групповом изнасиловании приступили к допросу потерпевшей.

При этом, как сообщили «Вести-Башкортостан», девушка после нескольких вопросов попросила вновь прервать заседание. После почти часового перерыва заседание возобновилось, однако адвокатам обвиняемых удалось задать гораздо меньше вопросов, чем они рассчитывали.

- При этом потерпевшая заявила, что очень недовольна комментариями, которые мы даем журналистам. По ее мнению, мы таким способом нарабатываем себя клиентуру, - отметил адвокат Рустам Ибрагимов.

При этом юрист отметил жестикуляцию потерпевшей.

- Она периодически закрывалась руками либо ставила ногу на ногу, явно сильно нервничала, - подчеркнул адвокат.

Заседание продолжится 3 сентября.