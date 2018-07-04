В Башкирии от ожогов после пожара погиб 82-летний мужчина

Сегодня, 4 июля, ночью в реанимации скончался 82-летний мужчина, который получил сильные ожоги во время пожара в селе Верхнеяркеево в Илишевском районе Башкирии.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по РБ, пожар в частном хозяйстве начался около полуночи, возгорание началось в дощатом сарае. Вероятно, погибший мкужчина пытался погасить пламя.

На пожар выезжали шесть спасателей и две пожарных автомобиля. Пострадавший был госпитализирован в больницу, но скончался позднее в реанимации.