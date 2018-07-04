В Башкирии от ожогов после пожара погиб 82-летний мужчина
Сегодня, 18:02ПроисшествияТатьяна Майорова
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Пожар произошел поздно ночью.
Сегодня, 4 июля, ночью в реанимации скончался 82-летний мужчина, который получил сильные ожоги во время пожара в селе Верхнеяркеево в Илишевском районе Башкирии.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по РБ, пожар в частном хозяйстве начался около полуночи, возгорание началось в дощатом сарае. Вероятно, погибший мкужчина пытался погасить пламя.
На пожар выезжали шесть спасателей и две пожарных автомобиля. Пострадавший был госпитализирован в больницу, но скончался позднее в реанимации.
Причины пожара пока не установлены. Сейчас на месте работают дознаватели и выясняют все обстоятельства происшедшего.
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