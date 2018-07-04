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В Башкирии от ожогов после пожара погиб 82-летний мужчина
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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V ustyuzhne v rezultate pozhara umerla pensionerka

В Башкирии от ожогов после пожара погиб 82-летний мужчина

Сегодня, 18:02ПроисшествияТатьяна Майорова
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