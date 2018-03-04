В Уфе мужчина поджег себя, пытаясь отогреть двигатель автобуса

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Пострадавший госпитализирован.
3 марта поступило сообщение о возгорании автобуса на улице Первомайской в Калининском районе Уфы, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Оказалось, что загорелась одежда водителя автобуса, когда он пытался отогреть двигатель «ПАЗа» паяльной лампой. Водитель получил травмы и был госпитализирован.
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