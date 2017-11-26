В Уфе скутерист поджег припаркованный автомобиль

Причины столь неожиданного поступка выясняются.

Странное событие произошло вчера, 25 ноября, на улице Интернациональной в Уфе, возле дома №119/1. Об этом сообщил портал Life. Посреди дня неизвестный мужчина на скутере подъехал к припаркованному автомобилю ВАЗ-2110, облили его горючей жидкостью и поджег.

После того, как машина загорелась, скутерист уехал прочь. Возгорание принялись тушить местные жители, увидевшие пламя. Вскоре к ним присоединились пожарные, которые окончательно справились с огнем.

Видео Видео: Life.ru

Как сообщили в городском Управлении ГИБДД, поджигатель на скутерее объявлен в розыск.