Фото: Life.ru
В Уфе скутерист поджег припаркованный автомобиль
Сегодня, 09:58ПроисшествияТатьяна Майорова
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Причины столь неожиданного поступка выясняются.
Странное событие произошло вчера, 25 ноября, на улице Интернациональной в Уфе, возле дома №119/1. Об этом сообщил портал Life. Посреди дня неизвестный мужчина на скутере подъехал к припаркованному автомобилю ВАЗ-2110, облили его горючей жидкостью и поджег.
После того, как машина загорелась, скутерист уехал прочь. Возгорание принялись тушить местные жители, увидевшие пламя. Вскоре к ним присоединились пожарные, которые окончательно справились с огнем.
Видео
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Видео: Life.ru
Как сообщили в городском Управлении ГИБДД, поджигатель на скутерее объявлен в розыск.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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