В Башкирии ревнивец устроил поджог автомобиль своего соперника

Припаркованный автомобиль сгорел в Стерлитамаке.

По предварительным данным, мужчина познакомился с женщиной в социальных сетях, и через некоторое время после общения выяснилось, что у дамы есть кавалер. При разговоре между соперниками произошел конфликт, после которого поклонник купил бензин, выпил алкоголь и, подойдя к припаркованному автомобилю мужчины облил его бензином и поджог.