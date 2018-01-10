В Башкирии ревнивец устроил поджог автомобиль своего соперника

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Припаркованный автомобиль сгорел в Стерлитамаке.
В Стерлитамаке задержали подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля на улице Карла Маркса, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
По предварительным данным, мужчина познакомился с женщиной в социальных сетях, и через некоторое время после общения выяснилось, что у дамы есть кавалер. При разговоре между соперниками произошел конфликт, после которого поклонник купил бензин, выпил алкоголь и, подойдя к припаркованному автомобилю мужчины облил его бензином и поджог.
42-летний местный житель дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
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