В Башкирии мужчина облил себя бензином и поджёг

В Башкирии мужчина облил себя бензином и поджёгВидео
Вчера, 17:54Константин Климов
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Перед тем как поджечь себя, он несколько раз выкрикнул "Коррупция".
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Около полудня 15 января житель башкирского Ишимбая поджёг себя на площади перед администрацией района.
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