В Уфе напали на журналиста ИТАР-ТАСС

Неизвестные молодые люди попросили закурить.

Вчера, 3 февраля, двое неизвестных молодых людей напали на собственного корреспондента информагентства ИТАР-ТАСС в Башкирии Наиля Шахвалиева, передает телеканал «Россия Башкортостан». Это случилось возле дома №34 по улице Крупской. По словам журналиста, на него напали двое молодых людей.

- Я выходил со двора, сзади шли двое молодых людей, попросили закурить, - рассказал программе «Вести» Наиль Шахвалиев. - Я сказал, что не курю. Один из них подбежал сзади и ударил кулаком. Мне удалось вырваться

Журналист написал заявление в отделе полиции. По его словам, свидетелем инцидента была охрана ГКЗ «Башкортостан», куда он смог добежать после нападения. Однако охранники ничем ему не помогли.

В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и ведет розыск злоумышленников, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Корреспондент ИТАР-ТАСС в Уфе Наиль Шахвалиев делал репортажи из многих горячих точек, в том числе из Сирии. В информагентстве работает более шести лет.