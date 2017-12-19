В Башкирии напали на эколога, протестующего против мусорной свалки

В Благовещенске общественник обратился в полицию и прокуратуру с заявлением о совершенном на него нападении.

Вчера, 18 декабря, в Благовещенске сначала в полицию, а затем в прокуратуру обратился общественник Геннадий Безносиков, заявивший о совершенном на него нападении.

По его словам, нападение случилось поздно ночью. Двое мужчин ворвались в здание, которое Безносиков охранял по трудовому договору и стали оскорблять его, угрожая избиением. Общественник вызвал полицию, которая задержала нападавших.

Сам Геннадий Безносиков связывает произошедшее со своей общественной деятельностью. Он является одним из активистов, которые выступают против строительства свалки в районе города Благовещенска. По словам общественников-экологов, этот проект не прошел экологическую экспертизу, а деревья на месте строительства новой свалки уже начали вырубать.

Обращение Геннадия Безносикова в прокуратуру.

Как стало известно Медиакорсети, по заявлению Безносикова проводится доследственная проверка.