В Москве на ведущую «Эха Москвы» напали с ножом прямо в редакции

Состояние журналистки Татьяны Фельгенгауэр тяжелое, но угрозы жизни нет.

В Москве мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. По предварительным данным, преступник знаком с радиоведущей, по информации «Интерфакса» причиной нападения стал личный конфликт, не имеющий отношения к профессиональной деятельности журналиста. Мужчина был задержан охраной бизнесцентра в котором располагается редакция, и передан полиции.