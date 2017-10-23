В Москве на ведущую «Эха Москвы» напали с ножом прямо в редакции
Сегодня, 16:02ПроисшествияКонстантин Климов
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Состояние журналистки Татьяны Фельгенгауэр тяжелое, но угрозы жизни нет.
В Москве мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. По предварительным данным, преступник знаком с радиоведущей, по информации «Интерфакса» причиной нападения стал личный конфликт, не имеющий отношения к профессиональной деятельности журналиста. Мужчина был задержан охраной бизнесцентра в котором располагается редакция, и передан полиции.
Как сообщил в Facebook главный редактор сайта «Эха Москвы» Виталий Рувинский, состояние пострадавшей тяжёлое, но угрозы жизни нет.
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